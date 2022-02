Reddito di cittadinanza 2022: in arrivo doppia ricarica e pagamenti anticipati in arrivo per febbraiop

Quando si parla di Reddito di cittadinanza, bisogna sempre stare attenti sulle novità che lo riguardano. Infatti per il mese di febbraio e marzo 2022 sono presenti alcune di esse, molto importanti per i percettori, ossia chi è un cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Avere l’Isee inferiore a 9.360 euro. Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

La prima importante novità riguarda il doppio pagamento in arrivo per il mese di arrivo per il mese di febbraio. Questo è un per effetto dell’erogazione dell’ultima quota dell’Assegno Unico temporaneo voluta dall’Esecutivo, riconosciuto agli aventi diritto fino all’esordio ufficiale dell’assegno unico universale previsto per marzo 2022. Inoltre i pagamenti avverrano in anticipo ovvero il giorno 25 perchè il 27 febbraio cade di domenica.

Riapitolando saranno due pagamenti che avverranno in questo mese: il primo è relativo alla quota complessiva del rdc a cui si ha diritto, mentre il secondo è riferito alla quota complessiva dell’assegno unico temporaneo spettante per i figli minori. Saranno in vigore anche le regole 1°febbraio 2022 sono scattate le nuove regole imposte dal Governo Draghi per continuare a fruire del RdC: sarà necessario essere in possesso del Green pass base rilasciato a seguito di un tampone negativo (antigenico o molecolare), in caso di guarigione dal Covid-19 o dopo la vaccinazione.

Un’ulteriore novità riguardano la possibile perdita del reddito:chi non ha presentato l’Isee entro lo scorso 31 gennaio 2021, l’Inps avrà la facoltà di sospende l’erogazione dell’assegno e quindi perdere il sussidio. Dunque, tutti coloro che beneficiano del Rdc dovranno presentare un nuovo Isee relativo ai redditi e ai patrimoni del 2020, e dimostrare di rientrare nuovamente nei parametri per continuare ad ottenere il sussidio.