Reddito di cittadinanza: A dicembre spetta la tredicesima?

Sul finire di dicembre 2021, i precepitori del reddito di cittadinanza riceveranno le somme di denaro spettanti, erogate dallo stato. Nell’ultimo periodo, alcune voci diffuse prevalentemente su internet, hanno parlato di tredicesima riguardo l’Rdc, in vista del Natale. E’ la domanda che si pongono molti beneficiari del sussidio economico: Sarà vero oppure no?

Soltiamente i lavoratori con busta paga e pensionati riceveranno la tredicesima mensilità, in vista delle vacanze natalizie. La tredicesima è una mensilità extra – rispetto alla retribuzione del lavoratore – che viene accreditata in occasione delle Feste di Natale. La cosiddetta gratifica natalizia spetta quindi solo a chi lavora e percepisce uno stipendio, o a chi ha lavorato e adesso riceve la pensione.

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per questo motivo, chi percepisce il Rdc, non riceverà alcun sussidio aggiuntivo, visto che si tratta di un sostegno economico e non è equiparabile ad uno stipendio. Anzi, il rischio è che il prossimo anno potrebbe esserci un taglio del sussidio di 5,00 euro per ogni mese.

Questo accadrà al primo rifiuto di un’offerta di lavoro, l’importo del reddito di cittadinanza verrà decurtato di 5 euro per ogni mensilità, eccezione fatta per i nuclei familiari con figli minorenni o disabili a carico. In questo modo non solo non ci sarà alcuna tredicesima per il prossimo Natale, ma chi non si impegnerà a trovare lavoro potrebbe trovarsi il proprio sussidio diminuito.

In un solo caso, tuttavia, viene riconosciuta una somma aggiuntiva: le famiglie che hanno a carico figli minori. Non c’è bisogno di presentare domanda, poiché tale maggiorazione è assegnata automaticamente. Questo è l’assegno temporaneo ai figli, che è invece riconosciuto ed erogato dall’INPS e risulta quindi essere compatibile con il reddito di cittadinanza.