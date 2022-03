Reddito di cittadinanza: brutte notizie previste per il mese di marzo

Il 2022 è appena cominciato, ma l’aumento di gas, luce e del conseguente rincaro di prezzi di molti beni di prima necessità, hanno causato problemi e difficoltà a moltissime famiglie italiane, già stremate dal due anni della pandemia Covid-19.

Il governo sta già pensando di adottare delle misure per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione, come il bonus spesa o quello per la luce. Nel frattempo, in attesa di ufficialità, tali categorie di cittadini sono aiutati dal Reddito di cittadinanza, in vigore dal 1 aprile 2019.

Questa misura ha subito diverse modifiche o nel corso della sua durata. L’ultima prevista per il mese di marzo 2022 non sarà una bella notizia per molti percettori. Con una circolare di febbraio scorso, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) ha fatto sapere che considererà le pensioni di invalidità ai fini della determinazione del reddito familiare.

Una novità assoluta per questa misura adottata dal governo nel contrasto alla povertà, come riferisce Teleclubitalia.it: il calcolo del Reddito di Cittadinanza cambierà totalmente, visto che potrebbe esserci un taglio importante nell’importo o perdere addirittura l’intero sussidio.

“In precedenza la pensione dell’invalidità non rientrava nei parametri di calcolo del reddito di cittadinanza. In pratica, rischia di avere un effetto negativo essere un percettore di invalidità. Calcoli alla mano, il danno della perdita del reddito di cittadinanza rischia di essere maggiore rispetto all’aumento recepito dalla pensione di invalidità.”-scrive la testata giornalistica con sede a Giugliano in Campania, riguardo la nuova modifica della misura.