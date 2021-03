Reddito di cittadinanza doppio a marzo per alcuni beneficiari, ecco quali

Ottima notizia in questo mese di marzo per i cittadini in difficoltà. In effetti per alcuni di loro il reddito di cittadinanza sarà doppio. Due ricariche a distanza di qualche giorno quindi, per i possessori della card che rispettano certi requisiti.

RITARDATARI – Nel mese di febbraio i pagamenti sono stati anticipati per tutti coloro che avevano consegnato in tempo la documentazione richiesta. In particolare l’Isee aggiornato. A marzo, invece, il giorno del pagamento sarà il solito 27, ma con un fondamentale cambiamento per una fetta ben precisa dei beneficiari.

Il pagamento dovrebbe infatti essere sostanziale per questi ultimi. Per il semplice motivo che non hanno ricevuto lo scorso versamento mensile. Si, perché chi riceverà un doppio reddito di cittadinanza saranno quelli che non sono riusciti a presentare in tempo la sopracitata documentazione. E non avendolo fatto sono stati privati dell’aiuto economico dello Stato.

DATE – Le date dei due versamenti si aggirano intorno al 15 marzo, per il primo, e il 27 per il secondo. Chi dovesse invece ottenere per la prima volta il sussidio riceverà il dovuto pagamento dal 16 marzo in poi. Mentre, come abbiamo già detto, per tutti gli altri il giorno da segnare sul calendario è il 27.