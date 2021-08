Reddito di Cittadinanza, pagamenti di agosto e novità

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Esso ha inoltre l’obiettivo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

PAGAMENTI DI AGOSTO – Per questo mese, la data prevista per le erogazioni è fissata al giorno 27. Tuttavia, per coloro che riceveranno il reddito per la prima volta, la data di accredito è fissata per il 15 di agosto. Chi percepisce la diciottesima, invece, non percepirà il denaro e dovrà compilare nuovamente la domanda.

LE NOVITÀ SUL REDDITO – Il Decreto Sostegni introdotto dal governo Draghi ha apportato novità. Sono stati stanziati più soldi per i cittadini, circa un miliardo ma ci sono delle novità anche per i beneficiari che accettano un lavoro temporaneo.

Il Decreto Sostegni stabilisce che non sarà necessario rifare la domanda qualora un cittadino dovesse accettare un impiego con contratto determinato (fino a sei mesi e senza superare i 10 mila euro).

Secondo il decreto 4/2019 il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato solo dopo averlo sospeso per un mese. Il rinnovo non è automatico e bisognerà presentare una domanda sul sito RDC o INPS online oppure presso un CAF presentano il modello ISEE aggiornato.