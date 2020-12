Reddito Di Cittadinanza, previsti cambiamenti per il 2021: importi più bassi

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, il Governo sarebbe pronto ad apporre modifiche sul Reddito Di Cittadinanza. Vicino al suo secondo anniversario, sono alte le possibilità che vedono Luigi Di Maio pronto a riprendere in mano il RdC per cambiarlo totalmente.

PREVISTI MENO SOLDI – Già negli scorsi mesi, il Premier Giuseppe Conte aveva evidenziato l’utilità di tale sussidio durante il lockdown, dicendosi sollevato di tale misura di protezione sociale. Nonostante ciò, Conte aveva preannunciato una serie di modifiche, rivelandone anche i motivi: “Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro ci vede un po’ indietro”.

Infatti, se i sono stati molti i soldi stanziati, dal punto di vista occupazionale il reddito si è rivelato un vero e proprio flop. Già due anni fa, erano state tante le polemiche nate attorno a questa misura di sostegno, etichettandola come “spreco di soldi”. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, è certo che verranno erogati meno soldi.

Sono molte le proposte d’intervento che si sono alzate, tra queste vi è lo sdoppiamento della misura. L’importo rimarrebbe invariato per i beneficiari non ritenuti in grado di lavora. Per coloro che invece vengono ritenuti idonei a lavorare, il decreto cambierebbe addirittura nome. Per quest’ultimi, inoltre, verrebbe ridimensionato il sussidio, erogando quindi un importo più basso.

NESSUN RINNOVO DEI NAVIGATOR – Con i vari tagli previsti per il Reddito Di Cittadinanza, è sicuro lo stop ai navigator. Nonostante nella Legge di Bilancio 2021 non ci sono abbastanza soldi per il rinnovo dei loro contratti, Nunzia Catalfalmo, la Ministra del Lavoro, sembra stia tentando di portare i 2.700 contratti almeno fino alla fine del 2021.