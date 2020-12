Reddito di cittadinanza prima di Natale, ipotesi considerata dall’Inps

Considerati i rallentamenti dovuti al COVID-19 e le feste ormai prossime, molti si chiedono se il reddito di cittadinanza arriverà prima di Natale.

REDDITO ANTICIPATO – L’ipotesi in questione non è tanto campata in aria. Infatti proprio lo scorso anno, alla “vigilia” della pandemia mondiale, l’erogazione è avvenuta in tempo per prepararsi alle feste di dicembre.

Purtroppo niente è ancora certo, il che potrebbe lasciare presagire che tale speranza dei beneficiari non venga appagata e che i pagamenti verranno effettuati come al solito, intorno al 27 dicembre. Questo anche in funzione della situazione economica nella quale ognuno si ritrova. I più svantaggiati saranno quindi ovviamente i primi a ricevere la ricarica.

Eppure, nonostante in tempi di COVID la situazione non sia per niente idilliaca, sembra che l’Inps stia invece cercando di soddisfare le attese dei possessori della card. I possessori del reddito di cittadinanza potrebbero quindi effettivamente essere pagati prima del cenone di Natale. Probabilmente dopo la data della prima scadenza del mese, ovvero il 15, e tra il 21 e il 24 dicembre.

IPOTESI – Sebbene tale notizia rallegrerà molti beneficiari del sussidio e rappresenta un bel regalo natalizio anticipato, non ci sono ancora vere e proprie conferme ufficiali. L’Inps tuttavia ha lasciato intendere che sta facendo il possibile per concretizzare questa ipotesi.

Se ce la farà o meno per ora è impossibile dirlo, dovremo quindi aspettare ulteriori informazioni tra qualche giorno. Intanto ricordiamo che le lavorazioni in richiesta sono disponibili sul fascicolo previdenziale sul sito dell’Inps e dovrebbero partire già tra l’8 e il 19 dicembre.