Reddito di Cittadinanza: quando avverrà il pagamento di febbraio?

Da solo un giorno è iniziato febbraio e i beneficiari del Reddito di Cittadinanza si stanno già chiedendo quando avverrà la ricarica. Di seguito sono presenti le date in cui avverranno le ricariche del sussidio.

QUANDO AVVERRANNO LE RICARICHE? – Per i nuovi fruitori del RdC la prima ricarica avverrà il 15 febbraio 2022. L’INPS invierà ai neobeneficiari l’invito di recarsi presso le Poste per ritirare la carta con all’interno la somma già caricata.

Per coloro che invece già usufruiscono del sussidio, la ricarica avverrà il 27 febbraio 2022. In questo caso, otterranno il sussidio solo i beneficiari che avranno presentato, senza omissioni ed errori, l’ISEE 2022 entro il 31 gennaio 2022.

Per poter richiedere il Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto è necessario essere cittadino italiano o europeo o lungosoggiornante. In uno degli ultimi due casi, il beneficiario deve risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

Per quanto riguarda l’ISEE, esso dev’essere inferiore a 9.360 euro. Si deve essere in possesso di un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.