Reddito di Cittadinanza: quando avverrà il versamento di maggio 2022?

Come avvenuto nei mesi scorsi, anche a maggio il Reddito di Cittadinanza verrà erogato in due differenti. Quando avverranno, quindi, i due versamenti in questo mese?

QUANDO AVVERRÀ IL VERSAMENTO? – Come detto in precedenza, saranno due le date in cui verrà erogato il sussidio statale. Per questo mese, i versamenti avverranno:

, avverrà l’erogazione per i beneficiari che hanno richiesto per la prima volta il sussidio o per coloro che hanno effettuato il rinnovo nel mese di marzo dopo la scadenza delle prime 18 mensilità del RdC; il 25 maggio a ricevere il versamento saranno i soggetti che già hanno percepito il sussidio almeno una volta, purché non siano trascorsi 18 mesi dalla prima erogazione e a condizioni che abbiano aggiornato e presentato il modello Isee 2022.

Per poter controllare il saldo del Reddito di Cittadinanza, i beneficiari possono farlo attraverso tre modalità: