Reddito di Cittadinanza, rischio per i fruitori: scadenze e cosa fare

Da quanto fatto sapere recentemente, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza rischiano di perdere il sussidio. Cosa fare e quali scadenze sono da rispettare per non far accadere ciò?

COSA FARE – Entro il 31 gennaio i fruitori del RdC devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica. In caso ciò non dovesse avvenire, i beneficiari non potranno più usufruire del sussidio dall’1 febbraio.

Ogni anno, infatti, i fruitori devono presentare una DSU Isee in cui devono comunicare delle eventuali variazioni riguardo la propria situazione lavorativa e il proprio patrimonio all’INPS. Ricevuta la documentazione, l’Ente potrà visionare e assegnerà il reddito a tutti coloro che rispettano i requisiti richiesti.

Per poter ottenere tale documentazione occorre rivolgersi al Caf o al commercialista. Inoltre il DSU Isee è necessario anche per l’Assegno Unico per i figli, una nuova misura che andrà ad aiutare numerose famiglie.