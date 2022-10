Regali della squadra del cuore: i migliori gadget da poter scegliere!

Per fare un regalo ad un uomo appassionato di calcio la scelta è piuttosto semplice: basta puntare su un oggetto della squadra del cuore!

Oggi vediamo però quali sono i prodotti migliori da poter scegliere per fare un regalo a tema calcio, e soprattutto quali sono i gadget ufficiali delle squadre più amati dai tifosi.

I regali più classici della squadra del cuore

La prima categoria di regali è quella degli oggetti più classici e più scelti, ovvero quelli da poter regalare in ogni occasione è che vengono sempre apprezzati.

Tra questi prodotti rientra sicuramente la maglia ufficiale della squadra!

L’ideale sarebbe regalarla ad agosto-settembre, ovvero il periodo in cui vengono svelati i nuovi modelli ed inizia la vendita. Durante l’anno, invece, potreste regalare la terza maglia o la maglia pre-partita che sono sempre belle da collezionare.

In alternativa, se volete fare un regalo un po’ più consistente, ed avete un budget maggiore, potreste scegliere di regalare anche il kit completo. Di solito è formato dalla maglia e dal pantaloncino, mentre in alcuni casi vengono inclusi anche i calzettoni.

Infine, sempre tra i regali classici c’è il pallone che è sicuramente la scelta perfetta per un bambino o un ragazzo.

I regali belli ma anche utili per un uomo

Passiamo invece a quelli che sono i regali che rientrano più nella categoria degli accessori e che non sono strettamente legati al mondo del calcio.

Potreste, ad esempio, scegliere di regalare un portafoglio. C’è ne sono davvero tantissimi in vendita, molti dei quali realizzati in pelle e con l’incisione del logo della propria squadra. Tra l’altro il portafoglio è tra i regali per lui più apprezzati anche nel caso in cui si tratti di un uomo che ha tutto.

In alternativa, tra i gadget belli ed allo stesso tempo utili sono molto apprezzati l’accappatoio, lo zaino o la sacca.

Si potrebbe scegliere anche di regalare l’orologio, tenendo comunque in considerazione che in questo caso la spesa è sicuramente più alta rispetto al resto degli oggetti.

I regali più originali a tema calcio

Ci sono infine i regali originali ovvero quelli perfetti da scegliere per un vero appassionato che possiede già la maggior parte dei gadget della propria squadra del cuore.

Tra i regali più originali al momento in vendita c’è sicuramente il modellino ufficiale del bus della squadra.

È disponibile per tutti i club maggiori, c’è per esempio tra le idee regalo nello store della Juventus e poi per Milan, Inter, Napoli e Roma. Si tratta di una vera e propria replica in scala, identica all’originale che trasporta la squadra.

Il secondo regalo originale è invece il puzzle 3D dello stadio. Anche in questo caso non è disponibile per tutte le squadre ma si trova, ed esempio, quello di San Siro nella versione Milan e nella versione Inter oppure quello dell’Allianz Stadium per la Juventus.