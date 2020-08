Regione Campania, De Luca è una furia contro il Governo: “Scelta demenziale e irresponsabile”

Nella Regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca continua con le sue dirette che tanto sono diventate famose durante l’emergenza Covid-19. Questa volta, il presidente campano ha puntato il dito contro il Governo per alcune decisioni da lui non condivise.

Queste le principali dichiarazioni attraverso il suo profilo Facebook: “Per convenienza della POLITICA POLITICANTE, a Roma si è deciso di accavallare la data di inizio del nuovo l’anno scolastico con quella delle elezioni: una scelta assolutamente DEMENZIALE e IRRESPONSABILE. Purtroppo, è andata così. Noi non ci faremo distrarre dalle chiacchiere. Siamo impegnati a garantire il ritorno a scuola dei nostri ragazzi in tutta tranquillità e sicurezza. E questa sarà la nostra priorità delle prossime settimane“.

Vincenzo De Luca ha poi rivolto un messaggio al Governo: “Test e tamponi subito, direttamente in aeroporto, per chi arriva in Italia con il primo ingresso“.

“Possiamo fare due cose noi. I test molecolari per chi è risultato positivo all’esame sierologica, per avere certezza dell’eventuale contagio, e comprare le mascherine per gli studenti. Lo faremo sia per le scuole pubbliche che per quelle private“.

Attualmente il Coronavirus continua a far paura in tutto il Mondo. Dopo un periodo di rilassamento, i casi sono aumentati in maniera preoccupante in tutta Europa, con la Spagna che, in alcune zone, è ritornata in lockdown con la chiusura di diversi esercizi commerciali.