Regione Campania, De Luca ha firmato una nuova ordinanza

La Regione Campania continua ad essere una delle Regioni con il maggior numero di contagiati nelle ultime settimane. La situazione non è delle migliori anche se il grande aumento c’è stato anche perché ora l’obiettivo è quello di ricercare i nuovi positivi il prima possibile.

Nelle ultime ore, per contrastare il fenomeno epidemiologico, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato una nuova ordinanza in merito al personale scolastico che così recita: “A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo – ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;“.

“– ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale“ .

Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020-21, quindi, il Presidente Vincenzo De Luca ha ritenuto opportuno prevedere l’obbligo del test sierologico o tampone per il personale.

Questo obbligo si va ad aggiungere a quello previsto nei primi giorni di settembre che prevede l’obbligo di tampone e/o test per tutti coloro che rientrano dalla Sardegna o da alcuni paesi stranieri. Con questa azione, De Luca punta ad individuare i nuovi positivi della Campania.