Regione Campania, il prof. Ricciardi come De Luca: “Si sta perdendo il controllo, rischio lockdown”

“La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio. Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania“.

Sono queste le parole del prof. Walter Ricciardi, consulente del Ministro Roberto Speranza. Con queste parole, il professore ha messo in guardia due Regioni italiane in merito ad un possibile lockdown.

Fino questo momento i numeri sono ancora contenuti rispetto ad altri Paesi europei. La situazione, però, soprattutto in Campania, comincia ad essere preoccupante con il presidente Vincenzo De Luca che già qualche giorno fa ha ‘minacciato’ possibili chiusure da qui a breve.

Il governatore campano aveva così dichiarato: “Siamo ad una situazione di piena epidemia. L’ondata di cui parlavamo è già in atto e la situazione è delicata, grave, seria. Sono oltre 14 mila i positivi complessivi in Campania, la previsione degli epidemiologi con la previsione per i prossimi 10 giorni (fino al 21 ottobre) c’è un incremento di 5 mila contagi”.

“La situazione è grave, seria. Se crescono i contagi, chiudo tutto. L’alternativa alla convivenza col virus è chiudere progressivamente attività economiche, locali, bar e locali di ritrovo“.