Regione Campania, nuova ordinanza di De Luca: obbligo mascherine tutto il giorno

Sul fronte Covid-19, non arrivano buone notizie dall’Europa e dal Mondo. Negli giorni, in particolare, la situazione è tornata ad essere preoccupante in alcune zone europee, con molti Paesi che hanno registrato un incremento importante dei nuovi contagi in un solo giorno.

Anche in Italia, nelle ultime settimane, vi è stata un’impennata, con il numero dei contagi che ora è superiore a 1.500 nelle ultime ventiquattro ore. I cittadini italiani sono preoccupati per un nuovo lockdown, ma la situazione sembra essere sotto controllo, con nuovi focolai che vengono immediatamente isolati.

Nella giornata di oggi, nella Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza prevedendo l’obbligo di mascherine tutto il giorno e per l’intera Regione: “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”.

L’ordinanza avrà valore a partire da oggi 24 Settembre e fino al prossimo 4 Ottobre, a meno di nuove ordinanze.

Vincenzo De Luca è il primo presidente che prevede quest’obbligo a livello regionale. Fino a questo momento, infatti, decisioni del genere sono state prese solo in alcuni paesi e non hanno coinvolto un numero così elevato di persone.