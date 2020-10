Regioni a rischio in Italia, 5 potenziali territori per un nuovo lockdown

Il nuovo DCPM è vicino, ma intanto l’infezione continua a propagarsi tra i cittadini italiani. Questo specificatamente in determinate regioni considerate a rischio lockdown. 5 per la precisione. 5 località che hanno ormai raggiunto un livello eccessivo di contagi. Ma quali sono? Scopriamolo insieme.

ZONE AD ALTO CONTAGIO – Se è vero che gli infetti stanno aumentando in tutto il paese, le zone ad alto contagio sono ben identificabili. Sono infatti caratterizzate da un indice RT superiore a 1,25. Al primo posto figura la Sicilia con un indice di 1,34, seguita dal Piemonte e dalla Basilicata entrambe a 1,33. Mentre l’RT della Campania si eleva invece a 1,31.

Infine troviamo anche la Lombardia, con dati decisamente allarmanti, ben 983 nuovi casi positivi. Tutto questo secondo l’ultimo report dell’Iss, datato 10 ottobre. Una situazione quindi da non sottovalutare, ma che invece necessiterà di misure drastiche al fine di contenere al meglio il virus. Una situazione che ha spinto il governo, nella personalità del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha reagire.

CHIUSURA TRA REGIONI – I provvedimenti ideali secondo quest’ultimo consistono in forti limitazioni di spostamenti tra regioni ad alto rischio o meno. Una decisione essenziale per tutelare la salute e il lavoro dei cittadini.

Infatti il ministro dichiara quanto segue: «Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire».

