Regno Unito in lutto: a rischio Rangers-Napoli

Com’è noto nella giornata di ieri è venuta a mancare Elisabetta II, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. La notizia ha sconvolto tutto il mondo ma l’Inghilterra si era già preparata a questo momento con la preparazione del dettagliato protocollo che permetterà di gestire la situazione.

Il piano del governo, che va sotto il nome di London Bridge, prevede l’osservanza di dieci giorni di lutto per il paese durante i quali si prevede lo stop di diversi eventi. Non è escluso, quindi, che il viaggio in Champions League del Napoli possa fermarsi in virtù di una possibile decisione della UEFA di rimandare il match previsto per martedì 13 settembre in Scozia.

Al momento non ci sono ancora notizie certe riguardo la questione in quanto il rinvio creerebbe non pochi problemi ai calendari delle squadre. E’ probabile, però, che il match possa disputarsi in campo neutro oppure, in alternativa, allo Stadio Diego Armando Maradona.