Reijnders andrà al Manchester City al posto di De Bruyne?

Tijjani Reijnders sarà il sostituto di Kevin De Bruyne al Manchester City? Secondo quanto raccolto da TMW, l’olandese del Milan è tra i primi nomi che piacciono a Pep Guardiola per il dopo, De Bruyne. Per quest’ultimo infatti si parla con insistenza di un probabile trasferimento al Napoli.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a chiudere questo colpo da subito, sperando poi di convincere Antonio Conte a restare in Campania. Tornando a Reijnders, il rendimento del centrocampista del Milan, quest’anno, è davvero eccezionale.

Infatti, i numeri dicono 15 gol e ben 5 assist in 51 presenze in tutte le competizioni (serie A, Champions League, Coppa Italia) ed, inoltre, la stagione ancora non è finita. Su di lui, oltre al City di Guardiola, c’è anche il Chelsea.

I londinesi infatti lo stanno monitorando già da diverso tempo e non è escluso che durante il prossimo mercato estivo ci sarà una vera lotta a due per assicurarsi il talento olandese ex AZ Alkmaar. Non sono ancora trapelate cifre, ma, secondo il portale transfermarkt, il prezzo per assicurarsi Reijnders è di circa 50 milioni.