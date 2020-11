Reina esalta Zielinski: “È una fuoriserie! Mi ha fatto innamorare, è da Real o Barcellona”

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della sua ex squadra. Tra i vari spunti, lo spagnolo ha esaltato un suo ex compagno di squadra ai tempi del Napoli, Piotr Zielinski.

“Piotr mi ha fatto innamorare calcisticamente sin dal primo incontro, è un calciatore da altissimi livelli, da Real Madrid o Barcellona. È una fuoriserie“.

Le parole di Reina verso Zielinski sono davvero un grande elogio a cui sicuramente il centrocampista del Napoli ricambierà.

Infine, l’ex portiere del Napoli ha parlato del suo momento alla Lazio: “Mi sento bene, anche fisicamente, nonostante qualche piccolo problema. Con la Lazio ho un contratto fino ai 41 anni ma non so cosa accadrà. Nazionale? Luis Enrique ha ampia scelta soprattutto in porta: De Gea è l’elemento con maggiore esperienza e continuità ed è giusto che sia così”.

Dopo l’addio al Napoli, il portiere non è riuscito più ad affermarsi e diventare titolare in una squadra. Prima il Milan, poi l’Aston Villa ed ora la Lazio.