Renan Lodi sfuma, la Juventus cambia obiettivo

I bianconeri vedono sfumare Renan Lodi, che vorrebbe restare all’Atletico Madrid. Emerson Palmieri diventa la prima scelta

Renan Lodi non sposerà la causa bianconera. Il calciatore brasiliano dell’Atletico Madrid è convinto dal voler rimanere in Spagna sotto Simeone e non vorrebbe trasferirsi.

La trattativa, dunque, si fa complicata con i bianconeri che per strapparlo ai colchoneros dovrebbero pagare i 60 milioni di euro della clausola o non meno di 35 milioni. Dunque saranno da farsi alcune valutazioni, con ora che i nomi primari sono diventati altri.

Chi arriva?

Con quello che sembra essere l’addio di Alex Sandro, la Juventus punta ad acquistare uno o più terzini. Il calciatore brasiliano non ha ancora richieste, ma con la scadenza nel 2023 appare probabile vada via. Nel caso in cui parta, la Juventus è pronta a buttarsi su Emerson Palmieri.

L’italo-brasiliano è seguito anche da Lazio e Milan, ma serviranno circa 15-20 milioni di euro per poterlo strappare al Chelsea. Altri nomi sarebbero quelli di Cambiaso del Genoa e Udogie. Il giocatore del Genoa – con cui è retrocesso in Serie B – è seguito anche da Napoli e Inter. Per Udogie il discorso è ben differente, visto che il calciatore è in netta ascesa e la concorrenza potrebbe essere maggiore.

Per entrambi la Juventus avrebbe già effettuato dei sondaggi, forte dei rapporti ottimi sia con Genoa che con Udinese. Per le fasce resta da capire cosa vorrà fare la società, visto che il solo Pellegrini non può bastare e dall’altra parte De Sciglio ha dimostrato di poter essere un buon sostituto e nulla più.