Renan Lodi torna di moda per la Juventus

In prestito al Nottingham Forest, Renan Lodi è all’orizzonte dei bianconeri. La squadra piemontese dovrà però trattare con l’Atletico Madrid per il brasiliano

I problemi legali stanno mettendo in seria difficoltà la Juventus, che il caso plusvalenze ha chiaramente rallentato a livello sportivo. Infatti, nella prossima stagione nel Vecchio Continente potrà sperare solo nell’Europa League (con la consolazione della Conference League).

Per quanto riguarda i rinforzi, sembra che la Vecchia Signora stia cercando di trovare l’erede di Alex Sandro, che potrebbe partire quest’estate. I bianconeri sono pronti ad accelerare la ricerca di una nuova ala sinistra. E c’è un’opzione interessante.

Renan Lodi verso la Juventus?

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Renan Lodi. In prestito al Nottingham Forest, che ha voluto fortemente la sua permanenza in Premier League a gennaio, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid. L’Atletico Madrid potrebbe fare cassa con l’ala e cederlo nel prossimo mercato estivo.

In attesa di una decisione sul futuro immediato di Alex Sandro, la Juventus potrebbe fare una mossa per il connazionale del giocatore che ha ancora in rosa. In teoria, Lodi non rientra nella tabella di marcia dell’Atletico di Diego Pablo Simeone, quindi ha questa via di fuga in Serie A. Il calciatore potrebbe risultare quindi utile per i bianconeri, che avrebbero un’alternativa utile sulla fascia difensiva. Il giocatore potrebbe ritrovare continuità e ritornare a mostrarsi ai livelli visti qualche anno fa. Se fosse così, la Juventus troverebbe un acquisto davvero azzeccato, senza dubbio.