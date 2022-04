Renato Sanches, la Juventus anticipa la concorrenza

Renato Sanches e il Milan sarebbero vicinissimi, ma a bloccare tutto potrebbe essere lo stipendio. La Juventus prova ad inserirsi

La corsa a Renato Sanches è agguerritissima. Il Milan sembra essere in netto vantaggio, con un’intesa con il Lille trovata sulla base di 18 milioni di euro.

Cifra totalmente al ribasso, specialmente perché tra un anno il calciatore andrà in scadenza. Il Lille sembra spingere per la cessione già da ora, anche perché non vorrebbe perderlo a zero. Il problema per il Milan resta l’ingaggio richiesto, con il portoghese che chiede 6 milioni di euro. Cifre su cui potrebbe inserirsi la Juventus.

Le possibilità bianconere

La Juventus farà sicuramente qualcosa in estate. I bianconeri dovrebbero tranquillamente potersi permettere lo stipendio richiesto da Renato Sanches. Sia perché rientra nei paletti imposti dalla nuova dirigenza, sia per le probabili uscite.

I bianconeri non rinnoveranno Paulo Dybala e quasi sicuramente anche Bernardeschi, portandoli entrambi a scadenza. Da registrare anche i probabili addii di Arthur, Rabiot e Alex Sandro che libererebbero i loro stipendi a bilancio. A quel punto potrebbero lanciarsi in nuovi acquisti, con Renato Sanches tra i preferiti per il centrocampo. Anche viste le difficoltà all’arrivare ad altri prospetti esteri.

Ryan Gravenberch sembra preferire il progetto del Bayern Monaco, cosa che spingerebbe dunque i bianconeri su altri profili. La Juventus è probabile possa acquistare ben più di un calciatore in quel ruolo, ma tutto dipenderà anche dalle uscite precedentemente citate. Serve rinnovare la rosa e svecchiare, cercando di rilanciarsi a livello italiano e europeo.