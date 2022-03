Renato Sanches, la Juventus sfida il Milan

Renato Sanches potrebbe essere un altro dei giocatori sulla lista di Cherubini per rimpolpare il centrocampo bianconero

Era il 2016 e si giocava l’europeo di calcio. Il Portogallo vinceva e un giovanissimo Renato Sanches sembrava affermarsi come uno dei migliori talenti del panorama mondiale. Allora al Benfica, riuscì a vincere il Golden Boy 2016. Un bottino di tutto rispetto, che nel corso degli anni gli è valso un palmares immenso nonostante la giovane età. Il classe ’97 poi passò al Bayern Monaco, iniziando il proprio declino. Lo Swansea, il ritorno in Germania e poi la Francia.

Al Lille, proprio in Francia, il suo talento sembra essersi ritrovato. Il portoghese è riuscito a vincere la Ligue 1 nella scorsa stagione, tanto da farsi rivalutare agli occhi dell’europa calcistica. Su di lui ci sarebbero anche Juventus e Milan, pronte a sfidarsi per il suo cartellino.

La folta concorrenza e quella scadenza di contratto

Su di lui ci sarebbero anche Arsenal e Wolverhampton, oltre ad alcune spagnole. Barcellona su tutte. Il giocatore portoghese sembra poter essere dunque un’occasione ghiottissima per il Lille, che potrebbe veder scatenare un’asta. Milan e Juventus però potrebbero appellarsi alla volontà del giocatore e alla sua prossima scadenza di contratto, fissata per il 2023.

I francesi lo valutano 30 milioni, cifra che potrebbe esser quella giusta per acquistarlo. Il Milan punta al portoghese per sostituire Franck Kessie, che andrà in scadenza la prossima estate e su cui non vi è accordo per il rinnovo. Difficilmente il presidente resterà. Intanto la Juventus cerca colpi per rafforzare il centrocampo e la lista è lunga. Quale sarà il prescelto?