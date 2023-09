Renato Sanches mette alla prova la pazienza di Mourinho

Dopo aver subito un altro infortunio all’inizio della partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, il tecnico della Roma José Mourinho ha avuto parole dure per il portoghese Renato Sanches. Il tecnico ha lasciato intendere che per lui sarà impossibile fare carriera con la Roma

L’altra sera, la Roma ha ottenuto un’importante vittoria contro lo Sheriff Tiraspol nell’esordio in Europa League (1-2). I giallorossi hanno dovuto soffrire molto per battere una squadra transnistriana che non ha mai perso i nervi e ha sfiorato il pareggio.

Nella prima frazione di gioco, i romani hanno dovuto superare l’ennesimo infortunio del 26enne Renato Sanches. Il portoghese, che sembrava aver recuperato i problemi muscolari che lo avevano afflitto a inizio stagione, ha avvertito nuovamente un fastidio ed è stato sostituito prima della mezz’ora.

L’incredulità di Mourinho

Al termine della partita, l’allenatore della squadra italiana, il portoghese Jose Mourinho, si è arrabbiato molto per l’accaduto e ha dedicato parole dure al giocatore. “Al Bayern non hanno capito cosa non andava in Renato Sanches. Lo stesso al PSG. Noi facciamo fatica a capirlo. Ha avuto un infortunio, ha recuperato, ha giocato un tempo contro l’Empoli nel fine settimana ed era perfettamente a posto per giocare oggi. Poi ha sentito qualcosa (…) Ha giocato solo 45 minuti domenica, ha riposato tre giorni e ora si è infortunato dopo 27 minuti”, ha detto.

Anche se la stagione è ancora lunga, sembra difficile pensare che Sanches, in prestito dal Paris Saint-Germain, possa giocare il numero minimo di partite necessarie per continuare nella capitale italiana anche la prossima stagione (60%). Ancor meno se si considera che il suo ingaggio a titolo definitivo costerebbe 15 milioni di euro.