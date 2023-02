Renato Sanches offerto alla Juventus

Renato Sanches sarebbe stato offerto ai bianconeri e potrebbe arrivare a Torino già in estate dal Paris Saint Germain

Non sarà Leandro Paredes il centrocampista di proprietà del Paris Saint Germain, con molta probabilità, a diventare di proprietà bianconera in estate. L’argentino sembra stia deludendo le aspettative di tutto il popolo juventino, tanto che la dirigenza non sarebbe disposta a riscattarlo dai francesi.

Stando a quanto arriva da juvenews.eu, infatti, Renato Sanches sarebbe stato offerto ai bianconeri dal suo entourage. Il calciatore è già stato in estate vicinissimo alla Juventus, tanto che ora potrebbe tornare utile alla causa di Massimiliano Allegri.

Una stagione non da sogno

Era pronosticabile, Renato Sanches non sta facendo poi così bene nella capitale francese. Sono pochi i minuti giocati con la maglia del Paris Saint Germain e di certo non è colpa sua se non riesce a dimostrare quanto vale.

Il portoghese vorrebbe trovare più spazio, e lo ha dichiarato anche un paio di giorni fa. Ecco cosa ha detto: “Torno da un’infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando torni da un infortunio. Ma mi sento bene, ho solo bisogna di giocare ancora un po’. L’allenatore sceglie la formazione. Non sono contento, è normale che voglia giocare ogni tanto di più. Ma rispetto la decisione del mister e io sono qui per dare il massimo”. Potrebbero bastare circa 20 milioni per prelevarlo, cifra che la Juventus spenderebbe ben volentieri dovesse significare accaparrarsi uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e rilanciarlo.