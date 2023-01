Report: Chris Smalling “presenta una richiesta di trasferimento”.

Chris Smalling avrebbe presentato una richiesta di trasferimento alla Roma, stando a recenti fonti inglesi

Dopo aver fatto panchina negli ultimi anni all’Old Trafford, Smalling ha vissuto una rinascita in Italia.Tuttavia, sembra che la permanenza del centrocampista allo Stadio Olimpico stia per finire.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Smalling ha chiesto di lasciare il club.Il suo attuale contratto con la Roma è valido fino all’estate, ma ora è improbabile che il giocatore prolunghi la sua permanenza e il club giallorosso non si è ancora avvicinato a lui per firmare un prolungamento. C’è la possibilità che possa partire prima della fine della finestra di trasferimento di gennaio ma, in caso contrario, la partenza avverrà a fine stagione.

Interessi italiani

La notizia arriva dopo che, nel mese di dicembre, era emerso l’interesse di Juventus e Inter per il difensore. Un ritorno in Premier League potrebbe anche essere in programma, con il Tottenham che si sarebbe unito alla corsa per l’esperto difensore centrale. Secondo Romanews, Smalling non rientrerebbe nella lista dei giocatori per sostituire Skriniar all’Inter: “Milan Skriniar è in uscita dall’Inter, come riporta Gianluca di Marzio. Il difensore nerazzurro avrebbe un pre-accordo con il PSG per la prossima stagione, anche se al momento ad Appiano gentile hanno rifiutato una prima offerta parigina da 10mln. In ogni caso, sembra solo questione di tempo per cui i milanesi sono alla ricerca di un sostituto, ma Chris Smalling non appare nella lista, probabilmente per la differenza di ruolo, visto che l’inglese gioca centrale nella difesa a 3, mentre il nerazzurro come braccetto destro della difesa. Il numero 6 della Roma, comunque, piace dalle parti lombarde“.

Smalling ha collezionato 121 presenze in tutte le competizioni con la Roma dal suo arrivo tre anni e mezzo fa. Ha segnato dieci gol, tre dei quali nella stagione in corso. La scorsa stagione ha vinto la prima edizione della UEFA Europa Conference League con la Roma, mantenendo sei reti sulla strada della gloria.