Report infortuni Napoli

Ieri sera il Napoli ha dato dimostrazione di tutta la sua forza. La squadra partenopea ha vinto contro i Rangers, pur non giocando con tutti i titolari, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Fino ad ora gli azzurri hanno vinto tutte e cinque la partite segnando venti reti e subendone quattro. Tra le tante notizie positive di ieri sera c’è anche quella del ritorno tra i convocati di Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese probabilmente tornerà titolare nella gara di Sabato di Serie A con il Sassuolo. Attualmente però ci sono due giocatori ancora fuori per infortunio, ovvero, Amir Rrhamani e Salvatore Sirigu. Ecco il report da Castelvolturno riguardo la rosa e su come mister Spalletti sta gestendo i suoi calciatori:

“Il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti alla SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma Sabato allo Stadio Maradona alle ore 15:00 per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente hanno svolto circuito si forza e partita a campo ridotto.”“Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Terapie per Rrhamani.”

Si spera di recuperare al più presto anche questi ultimi due giocatori. Rrahamani è perno centrale della difesa del Napoli e la sua mancanza in alcune occasione si è fatta sentire, anche se, Juan Jesus e Ostigard stanno dando il meglio per rimpiazzarlo. Il rientro del difensore kosovaro è previsto per la gara di campionato del 5 novembre con l’Atalanta. Sirigu invece probabilmente potrebbe recuperare per l’ultima gara di Champions con il Liverpool il primo Novembre.