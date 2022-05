Repubblica: “Allegri vuole Giroud”

Secondo La Repubblica il tecnico bianconero avrebbe chiesto Olivier Giroud. Il calciatore francese non sembra però voler partire

È l’ex Arsenal e Chelsea il primo nome fatto da Massimiliano Allegri per l’attacco. Il calciatore francese è uno degli autori della vittoria finale del Milan in Serie A, facendosi trovare sempre pronto nel momento del bisogno.

Il tecnico livornese vuole il giocatore ex Montpellier per rinforzare un attacco bisognoso di seconde linee, con il solo Dusan Vlahovic sicuro del proprio posto. Il francese sarebbe il profilo adatto per lui, dato che unirebbe costi contenuti a capacità tattiche e età.

I problemi per l’acquisto

Olivier Giroud non sembra però intenzionato a lasciare Milano, almeno per ora. Il giocatore rossonero ha vissuto una buona stagione a San Siro, trovandosi spesso a partire tra gli undici titolari. Un’ottima annata per lui, dunque.

Alla Juventus non sarebbe sicuro del proprio posto, vista la possibilità che il tecnico livornese potrebbe optare per un cambio di modulo. Il 4-3-3 renderebbe Olivier Giroud una riserva di lusso, cosa che il francese non gradirebbe. Appare dunque improbabile che il calciatore vada via da Milano, anche perché i rossoneri sembrano non voler cedere.

La vittoria del campionato è solo l’inizio per il Milan, che ha voglia ora di migliorare la propria squadra e di puntare ancora più in alto. Olivier Giroud costituisce un punto d’inizio e un profilo d’esperienza che tanto potrebbe fare per i giovani rossoneri. Il Milan punta a ripetersi nella prossima stagione e non può cedere ad una diretta concorrente.