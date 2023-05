Repubblica annuncia: “Luciano Spalletti ha rifiutato il rinnovo proposto da De Laurentiis

Luciano Spalletti ha rifiutato il rinnovo proposto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. È questo l’annuncio dell’edizione di Repubblica sul mister azzurro, il quale avrebbe deciso di non firmare il nuovo contratto con gli azzurri dopo la conquista dello Scudetto.

Repubblica continua: “L’allenatore toscano per il momento non lo ha accettato e si spiegano così i rumors degli ultimi giorni sulla panchina del Napoli, che deve essere giocoforza considerata per il momento in bilico”.

Dopo il tricolore, infatti, Luciano Spalletti non ha proferito parola sull’incontro con il presidente partenopeo. Il faccia a faccia avvenuto nel ristorante di Napoli, a quanto pare, non avrebbe sortito effetti positivi.