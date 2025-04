Repubblica – Conte vuole la conferma di Juan Jesus

Tra i giocatori che più hanno sorpreso Antonio Conte c’è sicuramente il brasiliano Juan Jesus. Contro l’Empoli, ancora una volta, sarà lui a scendere in campo al posto dell’infortunato Alessandro Buongiorno.

L’ex Torino ne avrà infatti ancora per qualche settimana, dovrebbe tornare forse proprio per la sfida col Torino, tra due settimane. Per quanto riguarda invece Juan Jesus, da possibile partente è diventato una quasi certezza. In questo modo, il destino dell’ex Roma e Inter è cambiato.

Anche il giornale La Repubblica si è soffermato su di lui e sulle sue prestazioni: “Il destino di Juan Jesus è cambiato in poco tempo, le prestazioni in campo hanno fatto la differenza. Doveva essere infatti Rafa Marin ad andare via per far spazio a Danilo. Sfumato poi l’acquisto di Danilo, è saltata di conseguenza anche la cessione dello spagnolo (al Villareal). Questo perchè gli azzurri non sono riusciti a trovare un sostituto”.

Mister Conte quindi è molto soddisfatto del rendimento del numero 5 azzurro. In particolare, il tecnico ne apprezza due doti, ovvero l’applicazione quotidiana negli allenamenti e il suo ruolo all’interno dello spogliatoio.