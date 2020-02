Repubblica: “Guardiola-Juve più di una suggestione. Sarri resta solo in caso di vittoria Champions”

Pep Guardiola di nuovo nel mirino della Juventus, a riportare l’indiscrezione stamani è l’edizione online di Repubblica, che definisce l’affare “più di una semplice suggestione”. Secondo il noto quotidiano nella prossima estate l’approdo del tecnico del City a Torino non è impensabile.

COSTI – La trattativa per portare l’ex allenatore del Barcellona in bianconero non sarà certo semplice. Lo spagnolo guadagna circa 23 milioni di euro l’anno e vorrebbe un mercato di assoluto livello, con giocatori adatti il suo modo di giocare. Una nuova rivoluzione che avrebbe costi piuttosto alti.

E SARRI? – Al momento il tecnico ex Napoli non è in discussione, Agnelli gli ha rinnovato la fiducia nonostante il periodo negativo, ma il suo futuro sulla panchina bianconera è legato alla conquista della Champions League. Solo in tal caso Sarri è sicuro di restare a Torino nel prossimo anno.

ALTRA OPZIONE – In caso di addio di Sarri non c’è solo la pista Guardiola, in ballo ci sarebbe anche il ritorno di Massimiliano Allegri, sotto contratto con la Juventus fino a giugno. Al momento però quella che porta al tecnico toscano è una pista secondaria.