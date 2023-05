Repubblica: Juventus, se saluta Allegri può arrivare Grosso

La Juventus sembra intenzionata a valutare l’addio di Massimiliano Allegri, con l’arrivo di Fabio Grosso che potrebbe essere una valutazione gradita

Con la penalizzazione di 10 punti in Serie A, la Juventus cercherà di sfruttare al meglio le possibilità di raggiungere l’Europa League. A questo proposito, la permanenza di Massimiliano Allegri alla guida del progetto bianconero non è garantita. Anzi, all’orizzonte si stanno valutando delle alternative.

Ora, secondo le informazioni pubblicate da La Repubblica, i bianconeri hanno un nuovo candidato per la loro panchina. Si tratta di Fabio Grosso, allenatore che ha brillato con il Frosinone nella Serie B di quest’anno. Si ipotizza quindi che sia lui il successore di Allegri alla Vecchia Signora.

Allegri, aria di addio

Che l’attuale tecnico bianconero possa salutare lo si deduce anche dalle ultime dichiarazioni, che potrebbero non essere state gradite dalle alte sfere juventine. Ecco cosa ha detto: Non sono mai stato un uomo solo, c’è sempre stata la società dietro. Un cambiamento di tutto un CdA credo non sia mai esistito nella storia del calcio. Ho sempre sentito la vicinanza della società e dei ragazzi. Sono molto dispiaciuto, stasera c’era delusione e amarezza. Una partita a settimana il prossimo anno? Sì, vuol dire che sfrutteremo al meglio tutta la settimana e lavoreremo meglio. Bisogna adattarsi alla situazione. Noi dobbiamo finirla perché abbiamo fatto 69 punti, gli sforzi vanno fatti per noi stessi e per i tifosi. Stasera con un pareggio matematicamente saremmo stati dentro la Champions League sul campo, alle cose esterne pensa la società. Mi auguro che l’anno prossimo quando partiremo sapremo dove saremo per poi lavorare in totale tranquillità”.