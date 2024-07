Repubblica – Lukaku, accordo Napoli-Chelsea

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il Napoli avrebbe il sì del Chelsea per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è il primo nome per il reparto avanzato di Antonio Conte

Antonio Conte ha scelto, vuole sia Romelu Lukaku il post Victor Osimhen. Quell’erede che porterebbe nuovo lustro all’attacco azzurro, che mai come quest’anno si è ritrovato a soffrire. I gol del nigeriano sono arrivati, certo, ma la troppa confusione societaria ha fatto sì che non fossero utili per raggiungere la vittoria.

Antonio Conte, ora, vuole concentrarsi sul mercato prendendo giocatori che possano essere funzionali al proprio gioco. Lukaku sarebbe perfetto per lui, specialmente perché lo ha già avuto e allenato anche in Italia ai tempi dell’Inter. Il progetto Napoli è ambizioso e vuole provare a divenire subito vincente. Aurelio De Laurentiis ha puntato fortemente sul tecnico leccese, sapendo che però sarà difficile raggiungere risultati sin da subito.

Ne parla La Repubblica

Dai colleghi si legge: “Parliamo di un calciatore come Osimhen, di altissimo livello. Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti. L’operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l’erede di Osimhen. La proposta del Napoli lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell’Europeo, per la felicità dei tifosi partenopei”. Lukaku, quindi, sarà un giocatore del Napoli quasi sicuramente.