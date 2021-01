Repubblica: “Napoli, Gattuso era solo traghettatore: ADL aveva scelto Juric e già programmato gli acquisti”

Aurelio De Laurentiis per il momento ha confermato la fiducia a Rino Gattuso. Come sappiamo, però, nel calcio ciò che contano sono i risultati e per questo in caso di altre prestazioni non convincenti si procederà sulla via dell’esonero.

Intanto è clamorosa la notizia rivelata da parte di Repubblica. Secondo quanto appreso dal giornale, Aurelio De Laurentiis aveva già deciso di mettere sotto contratto Ivan Juric nella primavera del 2019 con Gattuso che rappresentava solo un traghettatore per portare la squadra fino a fine stagione.

A decidere gli acquisti nello scorso mercato di gennaio sarebbe stato proprio lo stesso Juric, con il presidente De Laurentiis che avrebbe acquistato Rrahmani, Lobotka e Petagna proprio su richiesta dell’attuale allenatore del Verona.

In questo senso si capiscono gli acquisti messi a segno da parte della SSC Napoli durante lo scorso anno.

L’accordo iniziale con Gattuso, infatti, era fino al 30 giugno 2020. La vittoria della Coppa Italia e prestazioni convincenti, poi, hanno portato ADL a confermare Rino Gattuso.