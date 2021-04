Repubblica, Nedved e Paratici furiosi con Dybala, Arthur e McKennie dopo la festa

La Juventus usa il pugno duro con Dybala, Arthur e McKennie dopo la festa organizzata mercoledì sera. La società ha multato i tre giocatori e Pirlo li ha esclusi dai convocati per il derby di oggi con il Torino.

Come riporta Repubblica, nel centro sportivo della Juventus nei giorni scorsi è andato in scena un duro confronto tra i tre calciatori, Paratici e Nedved, con entrambi i dirigenti arrabbiati per quanto accaduto in un momento non certamente semplice della stagione.

Giovedì pomeriggio, come si legge sul quotidiano, i protagonisti della cena, ad eccezione dell’infortunato Arthur, sono stati chiamati in campo, ma ad attenderli c’erano i due dirigenti.

Nedved e Paratici erano furiosi e hanno manifestato tutta la disapprovazione della società, chiarendo che la decisione di non convocarli è stata di Pirlo. Ciò ha rappresentato un modo per ribadire l’autorevolezza del tecnico.