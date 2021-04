Repubblica, Pirlo non entusiasta per l’incontro Agnelli-Allegri, ma il gruppo sta con lui

La vittoria sul Napoli di mercoledì ha ridato serenità all’ambiente juventino. Ronaldo e Dybala hanno evitato che la panchina di Andrea Pirlo vacillasse dopo i deludenti risultati dell’ultimo periodo e il gruppo si è ricompattato.

Le polemiche sulla cena tra Dybala, McKennie e Arthur sono state placate dalla scelta dell’allenatore di non convocarli nel derby, gesto che non poteva passare inosservato e atto a ribadire l’autorità dello stesso Pirlo sul gruppo.

In un periodo complicato si è verificato anche l’incontro tra il presidente Agnelli e Massimiliano Allegri. Come riporta Repubblica, Pirlo non sarebbe stato certamente entusiasta di quanto accaduto.

Per il quotidiano la stessa squadra sarebbe rimasta sorpresa dell’incontro in un momento difficile per Pirlo e avrebbe deciso di stare dalla parte del tecnico.

Avvenimento che ha permesso all’allenatore di riacquistare quella serenità necessaria a proseguire il suo cammino e dare compattezza al gruppo squadra.