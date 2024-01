REPUBBLICA – Zielinski, cinque mesi da separato in casa. Ostigard-Zanoli hanno i giorni contati

In casa Napoli la situazione è molto delicata. Le ultime prestazioni sono state negative e al momento il mercato di gennaio non ha offerto nuove soluzioni a Walter Mazzarri, ad eccezione di Mazzocchi espulso dopo quattro minuti dal suo esordio con la maglia partenopea.

A fare un punto sulla situazione è l’edizione di Repubblica. Il quotidiano, in particolare, si sofferma su tre calciatori della rosa azzurra, Ostigard, Zanoli e Zielinski: “Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto”.

“L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani ( ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato”.

OSTIGARD, ZANOLI HANNO I GIORNI CONTATI, ZIELINSKI VIVRA’ DA SEPARATO IN CASA I PROSSIMI CINQUE MESI

“Ostigard e Zanoli sono convinti di avere i giorni contati e quindi non si può contare su di loro. Solo l’emergenza a metà campo costringerà Mazzarri a dare ancora spazio a Zielinski, che vivrà da separato in casa i prossimi 5 mesi fino alla scadenza del contratto […]“, conclude Repubblica.

Probabile, quindi, che contro la Salernitana non ci saranno i due difensori. Zielinski, invece, resterebbe in azzurro i prossimi cinque mesi ma da separato in casa.