Residence Ortisei: oasi di pace tra cielo e monti

Ortisei è uno dei tre comuni in cui è suddivisa la Val Gardena, oltre a Selva di Val Gardena e a Santa Cristina Valgardena. É il comune più popoloso della valle, conta ben oltre i 4883 abitanti ed è conosciuto a livello internazionale grazie all’abilità dei maestri intagliatori del legno.

Il centro abitato si estende ad un’altitudine di circa 1236 m s.l.m. e si trova ai piedi del famoso e bellissimo Monte Rasciesa (2282 m s.l.m.). Placido riposa alla destra orografica del Rio Gardena, Ortisei ha radici storiche antiche e profondamente vincolate alla valle nella quale è situato. Il nome deriva dal tedesco Sankt Ulrick (1366) dal Santo patrono locale, Sant’Ulrico d’Augusta. Durante quel periodo la chiesa possedeva enormi appezzamenti di terreno in questo territorio, dislocati nell’intera valle.

Le attività ad Ortisei non mancano mai e per viverle e provarle tutte il borgo offre innumerevoli sistemazioni dove alloggiare. Case vacanze, appartamenti, hotel, garni tradizionali, residence Ortisei ha una miriade di soluzioni che si adattano a tutte le diverse esigenze. Qualunque sia la stagione, o l’attività da svolgere, Ortisei ha alternative e opportunità per tutti i gusti.

Residence Ortisei: come scegliere la migliore soluzione

Prima di prenotare in Val Gardena, è necessario capire quale sia lo scopo della vacanza. Sport invernali,sport estivi, shopping, visita dei musei, partecipazione ad eventi e fiere, ecc… Caratteristiche e posizione del residence Ortisei cambiano in base all’attività da svolgere.

Se lo shopping è il fine ultimo, ad esempio, meglio optare per un residence, o un hotel vicino al centro storico. Famosa per le bellissime boutique dei marchi più prestigiosi, Ortisei è un dedalo di stradine e viuzze acciottolate sulla quali si affacciano i negozi dei brand più famosi e fantastici laboratori artigianali. Ristoranti, pub, bar, pizzerie e tipiche pasticcerie tirolesi si susseguono in un inno alla tradizione culinaria.

Se l’avventura e il movimento invece sono la priorità, Ortisei non mancherà di stupire e accontentare tutti. In questo caso è meglio scegliere un alloggio vicino agli impianti di risalita nel periodo invernale, o agli allacci escursionisti in quello estivo. La posizione della struttura riveste un ruolo fondamentale quando il tempo stringe e le attività da svolgere sono tante.

Residence Ortisei: scegliere in base ai servizi e alle caratteristiche della struttura

Quando si sceglie dove alloggiare ad Ortisei, non si può tenere conto solo della posizione della struttura. Fondamentali anche i servizi offerti e le caratteristiche proprie dell’alloggio. É questo il caso, ad esempio, del numero dei posti letto, aria condizionata, parcheggio privato, wi-fi, prima colazione, animali ammessi, ecc… Il comfort in vacanza è la prima necessità. Tanti piccoli servizi che solo all’apparenza sono banali e superflui, ma che invece contribuiscono a rendere unico e indimenticabile il soggiorno.

Residenze Ortisei: una scelta che dura tutto l’anno

Ad Ortisei si può scegliere di andare sia d’inverno che d’estate. Indipendentemente dalla stagione, le offerti di alloggi non mancheranno. In base al periodo di soggiorno, cambia però la prospettiva della struttura. Ad esempio, se il borgo è visitato in un preciso periodo dell’anno durante il quale si svolge una determinata manifestazione/fiera, è necessario informarsi presso le strutture ricettive per assicurarsi che siano operative mentre si svolge l’evento (come ad esempio la famosa Fiera della Scultura Unika e la biennale Idea Unika – Art in the centre). Meglio ancora accertarsi se prevedano eventuali sconti per accedere alla manifestazione, o se mettono a disposizione servizi particolari (come ad esempio bus navetta) in funzione dell’evento.

Conoscendo in anticipo il periodo durante il quale si terrà la manifestazione, ci saranno maggiori opportunità di scelta tra le varie strutture disponibili (chi prima arriva meglio alloggia).

Infine non dimentichiamo di scegliere anche in base al rapporto qualità/prezzo. Va bene la posizione, vanno bene i servizi offerti, ottime anche le caratteristiche proprie della struttura, ma se esula dal budget inutile insistere. Ortisei ha una vasta scelta di alloggi e strutture ricettive, che si adattano alla perfezione a qualunque esigenza e soprattutto a qualunque tasca.

É giusto quindi farsi i conti in tasca, guardare bene a cosa è possibile rinunciare e cosa invece è assolutamente necessario. A quel punto basterà prenotare e godersi liberamente la propria vacanza in Val Gardena, all’insegna del divertimento e del relax.