Retegui e Baldanzi, Milan e Inter lottano sul mercato

I nerazzurri sembrano in buona posizione per ingaggiare Mateo Retegui, attaccante in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Dal canto loro, i rossoneri si sono mossi per Tommaso Baldanzi

Quello visto è stato un emozionante derby della Madonnina nelle semifinali di Champions League tra due dei club più rappresentativi della Serie A. Inter e Milan si sono contese un posto in finale. Nel frattempo si incrociano le spade sul mercato dei trasferimenti.

Come riporta il giornalista Daniele Longo, i nerazzurri sono nella posizione migliore per ingaggiare Mateo Retegui. In prestito al Club Atletico Tigre, il suo passaggio è di proprietà del Boca Juniors. Un attaccante che, in teoria, è stato escluso dall’Atletico Madrid per la sua linea avanzata.

I casi di Tommaso Baldanzi e Mateo Retegui

Un altro desiderio comune dei due club lombardi è Tommaso Baldanzi. Si tratta di un talentuoso centrocampista d’attacco che si sta comportando a ottimi livelli nell’Empoli, la cui valutazione potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro (15 milioni di euro minimo). Tuttavia, questa corsa sarebbe a favore del Milan.

Il motivo è semplice: si vedrebbe di buon occhio il suo arrivo a San Siro per impegnarsi con i rossoneri. Sembra che sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi stiano lavorando ai rispettivi progetti. Niente più tranquillità per Milan e Inter nel duello per Baldanzi e Retegui. Entrambi i giocatori potrebbero arrivare a Milano, ma non si sa su quale sponda. L’Inter sembra in vantaggio, specialmente se i rossoneri non dovessero qualificarsi per la Champions League. Tutto è da scrivere, però.