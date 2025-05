Retegui elogia i difensori più forti della Serie A: “Buongiorno, Acerbi e Bastoni mi hanno messo in difficoltà”

Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e attuale capocannoniere della Serie A, ha recentemente condiviso le sue impressioni sui difensori più ostici affrontati durante la stagione

In un’intervista a Sky Sport, l’attaccante argentino ha dichiarato: “Ci sono tanti difensori forti. Uno che mi ha messo in difficoltà è Buongiorno, è fortissimo ed è anche un mio compagno della Nazionale. Anche Acerbi quest’anno ha avuto un livello altissimo. E poi anche Bastoni… Penso che loro tre siano i più forti del campionato”.

Retegui ha sottolineato come questi difensori abbiano rappresentato sfide significative per lui in campo, evidenziando la loro abilità nel contrastare gli attaccanti e nel mantenere alta la concentrazione durante le partite. In particolare, ha menzionato Alessandro Buongiorno del Napoli, Francesco Acerbi dell’Inter e Alessandro Bastoni, anch’egli dell’Inter, come i tre difensori che più lo hanno messo in difficoltà.

L’attaccante ha anche riflettuto sulla sua stagione con l’Atalanta, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti ma anche la volontà di migliorare ulteriormente. “Abbiamo fatto una buonissima stagione ma voglio fare ancora di più. Più gol, più assist e aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi”, ha affermato Retegui.

Stagione da urlo

Con 24 gol segnati in questa stagione, Retegui si è affermato come uno degli attaccanti più prolifici del campionato, contribuendo in modo significativo al successo dell’Atalanta. Il suo riconoscimento dei difensori avversari dimostra non solo rispetto per i colleghi, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche del gioco e delle sfide che ogni partita comporta.

Le parole di Retegui offrono uno spunto interessante per analizzare le prestazioni difensive in Serie A, mettendo in luce l’importanza di giocatori come Buongiorno, Acerbi e Bastoni nel panorama calcistico italiano. La loro capacità di mettere in difficoltà anche gli attaccanti più in forma testimonia l’alto livello di competitività e talento presente nel campionato.