Retegui in Arabia dà il via al valzer degli attaccanti: i nomi coinvolti

L’imminente trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita sta per dare il via a un vero e proprio effetto domino tra gli attaccanti della Serie A. L’affare con l’Al-Qadisiyya, club saudita pronto a investire 70 milioni di euro per l’italoargentino, rappresenta la scintilla che potrebbe innescare una serie di movimenti sul mercato, coinvolgendo nomi noti e club di prima fascia. Il mercato dei centravanti si prepara dunque a un’estate movimentata, con numerosi protagonisti pronti a cambiare maglia in un giro vorticoso di trattative.

Uno dei primi nomi sulla lista delle possibili sostituzioni di Retegui è quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è da tempo nel mirino dell’Atalanta, club sempre attento ai giovani di qualità e con un gioco offensivo in grado di valorizzarli. Sebbene Raspadori non sia un titolare fisso nel Napoli, ha spesso dimostrato il suo valore segnando gol importanti, come contro Lecce e Venezia, guadagnandosi la stima di Antonio Conte, che potrebbe decidere di trattenerlo.

Ma non è solo l’Atalanta a monitorare la situazione del classe 2000. Anche Roberto De Zerbi, ora alla guida del Marsiglia, guarda con interesse al suo ex pupillo ai tempi del Sassuolo. La possibilità di riabbracciarlo in Ligue 1 è concreta, dato il forte legame tra i due. In questo intreccio, entra anche Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, seguito dalla stessa Atalanta e considerato dal Napoli un’alternativa in caso sfumasse l’arrivo di Darwin Núñez.

Intanto, il Napoli continua a osservare con attenzione Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta rappresenta un obiettivo affascinante per gli azzurri, nonostante l’elevato costo dell’operazione. Lookman ha impressionato con le sue prestazioni nelle ultime stagioni e potrebbe essere il colpo a sorpresa del mercato partenopeo, nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Victor Osimhen, destinato con ogni probabilità al Galatasaray per una cifra simile a quella di Retegui.

In sintesi, il trasferimento di Retegui potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri degli attacchi in Serie A. Un valzer di punte che coinvolge Napoli, Atalanta, Udinese e anche club stranieri come il Marsiglia, con possibili sviluppi imminenti. Il mercato estivo entra nel vivo e, come spesso accade, un solo affare è bastato per far scattare una lunga serie di trattative destinate a modificare i fronti offensivi di molte squadre.