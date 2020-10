Retroscena Bruno Peres, terzino ad un passo dallo Spartak Mosca: la Roma ha bloccato l’affare

Tra i giocatori in uscita nell’ultima sessione di mercato in casa Roma c’era Bruno Peres, il terzino brasiliano è stato molto vicino all’addio fino al 17 ottobre, data in cui si è chiusa la finestra per il campionato russo.

Stando infatti a quanto riportato da Vocegiallorossa, l’esterno di Fonseca è stato ad un passo dal trasferimento allo Spartak Mosca del tecnico Domenico Tedesco, ma alla fine la Roma ha bloccato l’operazione.

Il club russo ha iniziato a trattare con i giallorossi la cessione del giocatore, in scadenza nel 2021. La dirigenza della Roma chiedeva un indennizzo da 2 milioni di euro, il DS dei russi Shamil Gazizov ha messo sul piatto 500mila euro più bonus, proposta inizialmente accettata salvo poi fermare tutto.

La Roma ha deciso di trattenere il giocatore fino a gennaio, alla base di tale scelta ci sarebbe la mancanza di alternative sulla corsia di destra, con Karsdorp ai box per le solite noie muscolari e Santon che resterebbe l’unico elemento a disposizione di Fonseca.

Probabile però che Bruno Peres lasci nel mercato di gennaio, quando la Roma potrà prelevare un sostituto. In cima alla lista dei giallorossi c’è Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli.