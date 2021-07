Retroscena Chiellini: era pronto a sbarcare in MLS, ma l’arrivo di Allegri ha cambiato tutto

Il futuro di Giorgio Chiellini sarà ancora alla Juventus. Il difensore attualmente è impegnato con la nazionale italiana agli Europei, ma al termine della competizione rientrerà a Torino per firmare con i bianconeri.

Formalmente il giocatore è svincolato in virtù del contratto scaduto lo scorso 30 giugno, ma per il rinnovo non dovrebbero esserci problemi. Chiellini firmerà probabilmente per un’altra stagione.

Stando però a quanto riportato da Repubblica, sul difensore bianconero sarebbe emerso un inaspettato retroscena. Chiellini, infatti, sarebbe stato vicino all’approdo in MLS, ma alla fine ha deciso di fare marcia indietro.

Alla base di tale decisione c’è il ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri, fattore che avrebbe convinto il centrale e capitano bianconero a restare a Torino.

Tra i due, infatti, il rapporto è ottimale e l’idea è quella di riportare la Juve in alto dopo una stagione vissuta tra tante difficoltà.