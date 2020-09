Retroscena de Il Mattino: Gattuso a colloquio con il professore di Lozano

L’avventura di Hirving Lozano al Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato per 40 milioni di euro, non è riuscito a confermare le grandi aspettative che c’erano su di lui. Il classe 95 tra le due guide di Ancelotti e Gattuso ha raccolto 26 presenze e soli quattro goal.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, ci sarebbe un retroscena che ha visto coinvolti Gennaro Gattuso e l’insegnante di italiano che dà lezioni al messicano. Si tratterebbe di un episodio verificatosi durante le prime settimane dell’insediamento del tecnico calabrese.

L’ex Milan si sarebbe recato personalmente dal professore privato che regolarmente impartisce lezioni a Lozano per chiedergli spiegazioni riguardo ai suoi miglioramenti sulla lingua. Gattuso gli avrebbe chiesto espressamente: “Scusa, ma com’è che sono sei mesi che è qui e non capisce ancora bene la nostra lingua?”

Problemi di comunicazione, quindi, alla base delle difficoltà di ambientamento, anche se Lozano condivide la stessa lingua di molti suoi compagni che agiscono nelle sue zone adiacenti come José María Callejón, Fabián Ruiz, ecc.

In questi giorni, Gattuso sta osservando in particolar modo l’andamento di Lozano, in quanto ben 13 calciatori hanno lasciato Castel di Sangro per raggiungere le loro rispettive nazionali. È molto probabile che venerdì verrà schierato dal primo minuto nell’amichevole contro il Teramo per provare a rilanciarsi e a dire la sua con la maglia azzurra.