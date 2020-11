Retroscena Jimenez: “La Juventus mi voleva”. Il Wolverhampton chiese 80 milioni

Raul Jimenez sarebbe potuto diventare il nuovo centravanti della Juventus al posto di Alvaro Morata. Nella scorsa estate era trapelata più di una voce sull’interesse dei bianconeri per il 29enne messicano del Wolverhampton, ma stavolta a confermare le indiscrezioni ci ha pensato direttamente il giocatore:

“Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United e quello che so è che ci sono stati degli approcci. Ma un accordo non è mai stato raggiunto. Al Wolverhampton sono molto felice, non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene. Il club sa che non sono mai soddisfatto, cerco sempre di fare qualcosa di più per migliorarmi.

Lasciare il club? Se dovesse accadere, il trasferimento dovrà essere un bene per il Wolverhampton, per me e per la nuova società. Mi fa piacere che qui abbiano una grande considerazione nei miei confronti“. Queste le parole di Jimenez.

A ricostruire la vicenda ci ha pensato stamani Calciomercato.com, secondo cui il direttore sportivo Paratici ha chiesto informazioni per l’attaccante, ma i Wolves per lasciarlo andare volevano circa 80 milioni di euro senza prendere in considerazione la formula del prestito e modalità di pagamento agevolate.

Le alte richieste hanno spinto la Juve ad abbandonare la trattativa virando con decisione su Morata. Scelta che in questa prima parte di stagione sta certamente premiando.