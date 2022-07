Retroscena, la Juventus avrebbe provato a scambiare Rovella con Udogie

I bianconeri, nelle scorse settimane, avrebbero effettuato un tentativo per Destiny Udogie inserendo il cartellino di Rovella nella trattativa

Una buona partita quella di Nicolò Rovella nella partita andata in scena stanotte alle 2:30 italiane. Il giocatore ex Genoa sembrerebbe esser risultato in buona forma, anche se starebbe ancora cercando di convincere Massimiliano Allegri.

Il talento classe 2001, però, sembra allontanarsi dal bianconero e potrebbe finire in prestito alla Salernitana. I granata spingono da giorni per provare a chiudere l’accordo, che gli regalerebbe il centrocampista sperato. Più probabile una conferma per Fagioli, che sembra aver convinto Allegri e si ipotizza un rinnovo per lui. Per Rovella, invece, sembra vi sia l’opportunità di crescere lontano dalla casa madre, anche se i bianconeri lo hanno quasi ceduto.

Rovella per Udogie?

Stando alle voci, infatti, la Juventus avrebbe provato ad inserire il cartellino di Nicolò Rovella per arrivare a Destiny Udogie. I bianconeri, però, avrebbero ricevuto un secco “no” nonostante i friulani gradiscano il profilo. L’Udinese vorrebbe far crescere ulteriormente Udogie, prima di venderlo, e non vorrebbero cederlo dopo soltanto una stagione ad Udine.

La Juventus avrebbe dunque potuto cedere il cartellino del giocatore ex Genoa, anche se ora sembra più orientata a darlo in prestito secco. La partita andata in scena stanotte potrebbe cambiare tutto, così come anche l’infortunio di Paul Pogba che starebbe spingendo Massimiliano Allegri a scegliere tra Fagioli e Rovella. Il tecnico livornese sembra sia incentrato sul trattenere il primo, ma non è detto che anche il secondo non possa rimanere. Nel caso di cessione di Arthur potrebbe finire rivalutato.