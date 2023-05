Retroscena Mazzarri, il motivo per cui lasciò Napoli: “Non avevo più la certezza di lottare per lo Scudetto”

Sono passati diversi anni da quando Walter Mazzarri ha deciso di lasciare Napoli. Da quel momento, gli azzurri, ne hanno fatto di strada. Ora, ad anni di distanza, il mister ha deciso di svelare il motivo per cui lasciò un Napoli in lotta per lo Scudetto: “Me ne sono andato perchè vivo di stimoli e dopo il secondo posto non avevo più la certezza di poter lottare per lo scudetto. L’Inter arrivò dopo”.

“Con il Napoli sono state stagioni meravigliose, arrivammo agli ottavi Champions, per poco ai quarti, ci ha sollevato il fatto che il Chelsea, che ci eliminò, arrivò a vincerla quella coppa”.

Nonostante l’addio, quindi, l’ex allenatore del Napoli continua ad avere un occhio di riguardo per gli azzurri. Con la SSC Napoli, infatti, Walter Mazzarri ha vissuto senza dubbio la parte di carriera più esaltante. L’arrivo all’Inter, invece, è stato un vero e proprio tuffo nel vuoto che ha portato la sua carriera a precipitare.