Retroscena Sokratis, Gattuso e l’avvertimento al telefono: “Mi dispiace ma non verrai mai al Napoli”

Proseguono le trattative di calciomercato per la Ssc Napoli, e soprattutto sul fronte uscite sono ore concitate per la dirigenza partenopea, che sta cercando di concludere molte trattative ancora in fase di stallo.

In particolare arrivano buone notizie per quanto riguarda Milik, che molto probabilmente verrà piazzato in Inghilterra. Discorso diverso riguarda invece il caposaldo della difesa Koulibaly, che quasi sicuramente resterà al Napoli.

Il club diretto da Giuntoli e dal suo entourage aveva individuato in Sokratis un prossibile degno sostituto del senegalese, tuttavia alcuni retroscena arrivati direttamente da Ciro venerato hanno svelato dettagli particolari riguardo a questa trattativa.

A detta del giornalista sportivo, infatti, sarebbe stato lo stesso mister Rino Gattuso a chiamare il giocatore, innanzitutto scusandosi, e successivamente comunicandogli che non sarebbe mai arrivato al club.

“Sokratis è stato avvisato anche da Gattuso che non c’era più possibilità di arrivo. Il Napoli, però, è irritato in quanto mai sono state rifiutate offerte che mai sono arrivate. Ramadani è stato sincero con me, mi ha sempre detto che le offerte circolate erano cavolate”, ha riferito Venerato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.