Retroscena su Fabiàn Ruiz

Il Napoli continua ad entusiasmare tutti con le proprie partite. L’ultima vittima dei partenopei è stata l’Atalanta, i bergamaschi hanno perso 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Questo vincente Napoli ha sicuramente delle fondamenta nel lavoro del ds Cristiano Giuntoli che ha assemblato una squadra fortissima. Ad inizio anno si era un pò scettici a causa delle cessioni che ci sono state in estate.

Uno tra i calciatori ceduti è stato Fabiàn Ruiz. Lo spagnolo ha lasciato in estate Napoli per andare al PSG. La sua cessione è stata però inevitabile in quanto il centrocampista aveva un contratto con il sodalizio campano fino al trenta giugno del 2023. Senza rinnovo il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe rischiato di perderlo a parametro zero.

Ma il presidente degli azzurri non è uno che svende i propri giocatori, anzi e quindi si è deciso di venderlo al miglior acquirente. Difatti per il presidente partenopeo ogni giocatore ha il suo prezzo e se non ci sono offerte congrue quel calciatore è destinato a restare. Solo un anno prima di essere ceduto al Psg, Aurelio De Laurentiis fu chiaro con tutte le pretendenti al calciatore: “Datemi cinquanta milioni oppure non si muove da Napoli“.

Nessuno si avvicinò a quella cifra e il calciatore non si mosse dal sodalizio campano. Lo stesso Fabian Ruiz, dopo avere rifiutato diverse volte il rinnovo del contratto propostogli dal club, è stato poi acquistato solo nella scorsa estate dal Psg a una cifra inferiore a quella richiesta in passato dal patron degli azzurri (circa 23 milioni).

Fabiàn Ruiz in Francia però non ha trovato molta fortuna. Il centrocampista è relegato molto spesso in panchina e il suo minutaggio è abbastanza basso. Probabilmente lo spagnolo il prossimo anno potrebbe cercare un’altra squadra per provare a ritornare ad essere convocato anche con la sua nazionale.