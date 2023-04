Reynolds, incontro tra Feyenoord e Roma

Gli olandesi vorrebbero il giocatore statunitense e sarebbero intenzionati a chiederlo in un incontro prima della prossima partita di Europa League

Tanti interessi in ballo nella prossima sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord. Dopo lo scontro dell’andata, perso dai giallorossi, al ritorno ci sarà da provare a strappare la vittoria con gli olandesi desiderosi di strappare ben più di un risultato positivo con i capitolini.

Infatti, negli occhi degli olandesi ci sarebbe voglia di prelevare Bryan Reynolds, esterno statunitense attualmente in prestito al Westerlo che ha un diritto di riscatto di circa 7 milioni di euro. Il calciatore sembra voler tornare in giallorosso per giocarsi le sue carte e non rimanere all’estero, ma il suo destino sembra un altro.

Non solo Feyenoord

Sul giocatore si sarebbe mosso anche il Galatasaray, con Reynolds che negli scorsi mesi ha dichiarato: “Sono davvero contento di questa prima parte di stagione, sto giocando e questo è importante per la mia crescita e per la mia carriera. Da quando sono arrivato tutti i compagni mi hanno trattato bene e con rispetto. C’è affiatamento nello spogliatoio e questo mi piace, Westerlo è veramente un bel posto dove stare“.

Poi ha continuato: “La grande differenza con Italia è la maglia che indossi. Giocando per la Roma che è un grande club, c’è molta pressione. Giochi all’Olimpico, fai un errore e tutti ti fischiano. Può essere difficile restare concentrati. Poi c’è la barriera linguistica. Qui tutti parlano inglese, in Italia no. E quindi per integrarti al meglio devi imparare l’italiano in fretta. Personalmente non direi che qualcosa è andato male. Quando sono arrivato avevo solo 19 anni e probabilmente non ero ancora pronto. Ho provato a mantenere il mio normale stile di vita, ma era tutto diverso e non sapevo la lingua. A Roma vivevo da solo e questo non ha aiutato. Avevo molta fiducia quando ero a Dallas, poi il salto in Serie A è stato grande ed è stato tutto diverso. Forse mi è mancata quella. Se non hai fiducia non riesci a dare il massimo in un grande club”.